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Из-за чумы свиней экспорт мяса в Латвии оказался под угрозой

Происшествия
Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие Африканской чумы свиней еще на одной ферме

Рига, 8 февраля 2017, 16:38 — REGNUM  Европейская комиссия может ввести дополнительные ограничения на экспорт свинины из-за второй вспышки Африканской чумы свиней (АЧС) на крупной ферме, заявил руководитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис, сообщает портал Mixnews.lv.

Он выразил надежду, что Латвии удастся объяснить Еврокомиссии, каким образом вирус АЧС попал на фермы ООО «Ancers». Балодис признает, что в популяции кабанов АЧС продолжает стремительно распространяться. Он также сообщил, что ПВС получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие АЧС на принадлежащей ООО «Ancers» ферме Bunči в Саласписском крае, где содержится около 10 тысяч животных.

Как стало известно, свиней ликвидируют при помощи газа, а туши утилизирует предприятие, которое это делало и раньше — «Grow Energy», заявила представитель ПВС Илзе Мейстере. Соответствующие работы уже начаты, но пока сложно судить о сроках их завершения, добавила она. В свою очередь, представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуле сообщила, что 8 февраля состоится заседание комиссии по гражданской обороне Саласпилсской краевой думы, на котором обсудят произошедшее. Скорее всего, считает Балцербуле, комиссия примет решение об участии в мероприятиях по безопасности и предоставлении человеческих ресурсов.

Напомним, в январе 2017 года ООО «Ancers» пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме Rukas в Кримулдском крае, а на ферме в Саласпилсском крае провели дополнительные проверки. На ферме Rukas, где было обнаружено заболевание, проводится очистка и дезинфекция техники и оборудования, уничтожение кормов для животных, очистка и подготовка к дезинфекции хлевов. Также вокруг фермы установлен карантин — защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км. На этой территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта. А ПВС продолжает эпидемиологическое расследование.

Председатель правления свиноводческого предприятия Раймонд Калванс сообщил, что убытки могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом ферму тревожит потеря генетического материала. «Будет пустыня. Это сильный эмоциональный и финансовый удар. Убытки составят миллионы евро, потому что мы начали стремительное развитие, но самое трагичное в том, что гибнет генетический материал, в том числе свиньи местной породы «латвийская белая», которыми мы обеспечивали и другие хозяйства», — сказал Калванс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии приняло решение объявить чрезвычайное положение в затронутом Африканской чумой свиней Кримулдском крае и в Адажском крае, где при необходимости планируется сжигать туши свиней, а также в Саласпилсском крае, где находится вторая ферма затронутого АЧС предприятия.

Чрезвычайное положение объявлено до 17 апреля 2017 года. Ответственной за координирование действий во время чрезвычайной ситуации назначена Продовольственно-ветеринарная служба Латвии. В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии введут чрезвычайное положение из-за вспышки Африканской чумы

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Чума свиней
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