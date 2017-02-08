В Дагестане обокрали банк на 20 млн рублей

Махачкала, , 16:37 — REGNUM В Махачкале неизвестные взломали банковскую ячейку в дагестанском Россельхозбанке и украли деньги и ценности на 20 миллионов рублей, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Взлом произошел в период с 2014 года по сентябрь 2016 года, сообщает источник.

Похищение произошло в отделении банка по адресу Имама Шамиля, дом 40. Уголовное дело возбуждено по статье «кража», сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в суд было передано уголовное дело в отношении руководителя дополнительного офиса Дагестанского отделения «Сбербанка России», которого подозревали в похищении 260 рублей. По данным следствия, он в мае 2015 года получил в расчетно-кассовом центре села Магарамкент Магарамкентского района 180 млн рублей и присвоил их. С похищенными деньгами злоумышленник скрылся за границей, однако спустя некоторое время одумался и вернулся обратно со 150 миллионами рублей.

В 2014 году был осужден директор филиала «Витас Банк» в Махачкале. По данным следствия, он приобретал мошенническим путем права на недвижимость и денежные средства в банке, подписывал фиктивные договора купли-продажи, согласно которым производилось незаконное отчуждение имущества. Таких сделок было совершено на сумму более 40 млн рублей.