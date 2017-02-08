Конфликты в школе могли стать причиной убийства 12-летнего подростка в Коми

Воркута, Коми, , 16:05 — REGNUM В рамках расследования установлено, что причиной и поводом к совершению фигурантами (два подростка 11 и 12 лет) умышленного причинения смерти потерпевшему могли стать затянувшиеся конфликтные отношения в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

12-летний подросток, причастный к гибели потерпевшего, а также сам потерпевший состояли на внутришкольном учете в школе в связи с противоправным поведением. Кроме того, потерпевший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет установлена роль педагогического состава, а также каждого из должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО ГО «Воркута» в принятии мер по разрешению конфликтной ситуации в школе.

По данным следствия, 03 февраля 2017 года после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается проведение оперативно-разыскных, следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

В связи с появлением в СМИ многочисленных публикаций по данной теме, содержащих сведения о несовершеннолетних, зачастую не соответствующие действительности, следственное управление напоминает об установленном законодательством запрете распространять информацию, прямо или косвенно указывающую на несовершеннолетних как пострадавших в результате противоправных действий, так и совершивших антиобщественное действие.

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