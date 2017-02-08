Активность боевиков в Кабардино-Балкарии в 2016 году снизилась

Нальчик, , 15:59 — REGNUM За 2016 год в Кабардино-Балкарии выявлено 172 преступления террористической и экстремистской направленности. Всего за минувший год были установлены 53 участника незаконных вооруженных формирований, а также 37 пособников боевиков, сообщает пресс-служба прокуратуры КБР.

Привлечены к уголовной ответственности 27 лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Еще 88 человек попали под следствие по подозрению в международном терроризме. Удалось предотвратить выезд 11 лиц в зоны вооруженного конфликта. Из них пять человек были осуждены.

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В Кабардино-Балкарии попросили о снисхождении 18 боевиков и их пособников

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Кабардино-Балкарии была пресечена деятельность значительно большего числа боевиков и их пособников. Всего было установлено 113 таких лиц. Также более чем в четыре раза было выше число участников террористических организаций Сирии, которые попали под уголовное преследование — всего 48 человек.

В СКР по региону заявляли, что на конец 2015 года численность пособников боевиков в Кабардино-Балкарии составляла около 300 человек. В розыск были объявлены 35 членов бандподполья, действующих на территории республики.