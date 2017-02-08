МККК подтвердил гибель шести сотрудников в Афганистане

Кабул, , 15:57 — REGNUM Шесть сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли на территории Афганистана, еще двое объявлены пропавшими. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 8 февраля в твиттере гуманитарной организации.

«Шокированы и опустошены. Мы подтверждаем, что шесть сотрудников МККК были убиты, двое пропали в провинции Джаузджан в Афганистане», — отмечено в сообщении.

Годом основания МККК, входящего в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, считается 1863-й. Организация следует принципу нейтральности и беспристрастности, помогая пострадавшим при конфликтах и беспорядках во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля возле здания Верховного суда в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. Теракт осуществил смертник, подорвавший себя по окончании рабочего дня, когда из здания выходили люди. Погибли, по меньшей мере, 20 человек, около 50 получили ранения.