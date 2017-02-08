В Екатеринбурге 6-летняя девочка выжила после падения с 8-го этажа Происшествия Ребенка экстренно доставили в 9-ю детскую городскую больницу

Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга шестилетняя девочка выпала из окна 8-го этажа. Ребенок госпитализирован с травмами головы и переломами различной степени тяжести, передает 8 февраля НТВ. Инцидент произошел вечером 6 февраля на улице Машиностроителей. Девочку экстренно доставили в 9-ю детскую городскую больницу. В настоящее время подробности происшествия выясняют правоохранители. Итогом проверки станет вынесение процессуального решения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.