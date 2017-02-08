В Екатеринбурге 6-летняя девочка выжила после падения с 8-го этажа
Ребенка экстренно доставили в 9-ю детскую городскую больницу
Екатеринбург, 8 февраля 2017, 15:42 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга шестилетняя девочка выпала из окна 8-го этажа. Ребенок госпитализирован с травмами головы и переломами различной степени тяжести, передает 8 февраля НТВ.
Инцидент произошел вечером 6 февраля на улице Машиностроителей. Девочку экстренно доставили в 9-ю детскую городскую больницу.
В настоящее время подробности происшествия выясняют правоохранители. Итогом проверки станет вынесение процессуального решения.
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