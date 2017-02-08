На территории КНР зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

Пекин, , 15:39 — REGNUM Сотрудники Национального сейсмологического бюро КНР зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 на территории провинции Юньнань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Первые подземные толчки были зафиксированы в 19:11 по местному времени на территории уезда Лудян городского округа Чжаотун. Данные о разрушения и жертвах пока не поступили, сообщает «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля Национальное сейсмологическое бюро КНР сообщило о новых подземных толчках, зарегистрированных на территории Тибетского автономного района. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.

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