Степанакерт сообщает о росте напряженности: с армянской стороны есть жертвы

Ранее сегодня министерство обороны НКР сообщило о росте напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 7 февраля и в ночь на 8 февраля

Степанакерт, , 15:38 — REGNUM В результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня на линии соприкосновения с карабахскими силами погиб один армянский военнослужащий, еще один получил тяжелое огнестрельное ранение, сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха.

Уточняется, что 8 февраля около 11:00 военнослужащий контрактной службы Армии обороны Гегам Манукян 1979 года рождения в результате нарушения противником режима перемирия получил смертельное огнестрельное ранение на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной в северном направлении. Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

По данным оборонного ведомства непризнанной республики, в тот же день около 12:00 в другом направлении (Мартакерт) линии соприкосновения был тяжело ранен военнослужащий срочной службы Армии обороны Корюн Киракосян 1998 года рождения. По этому случаю также ведется следствие.

Ранее сегодня министерство обороны НКР сообщили о росте напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана 7 февраля и в ночь на 8 февраля.

Согласно данным пресс-службы министерства обороны НК, Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 30-ти раз, ведя обстрел из 85-миллиметровых орудий типа Д-44, 60‑ и 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, в общей сложности произведя в направлении армянских позиций более 850 выстрелов.

6 февраля министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило об ещё одном случае нарушения вооруженными силами Азербайджана режима прекращения огня, в результате которого погиб 20-летний военнослужащий Армии обороны Карабаха Гор Гарегинян.

По сообщению азербайджанских СМИ, которые ссылаются на министерство обороны Азербайджана, карабахская сторона прибегла в ночь 7 на 8 февраля к артиллерийским обстрелам для осуществления диверсии.

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян опроверг эти данные, заявив, что международное сообщество никак не реагирует как на инциденты на границе, так и на громкие случаи, такие как выдача Азербайджану Рамиля Сафарова или же Акександра Лапшина.