Экс-глава Крымского района Кубани вникает в суть предъявленных обвинений

Краснодар, , 15:37 — REGNUM В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом по которому проходит бывший глава администрации Крымского района. В настоящее время экс-чиновник, обвиняемый сразу по двум статьям УК РФ, приступил к ознакомлению с материалами дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 8 февраля, экс-руководителя района Анатолия Разумеева подозревают в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями.

Преступная деятельность Разумеева, как полагает следствие, тянется еще с 2011 года. Тогда он, будучи главой администрации Славянского района, росчерком пера необоснованно отдал в собственность местному жителю участок земли на территории природного заказника федерального значения «Приазовский». Кадастровая стоимость участка превысила 1,1 миллиона рублей. Уже в ходе следствия выяснилось, что еще одно «преступное» распоряжение чиновник подписал в июне 2013 года, уже в должности главы Крымского района. Речь идет о выделении денежных средств на приобретение продуктов питания для приемных районной администрации, в том числе непосредственно для себя и своих личных нужд.

Продукты питания и промышленные товары, которые затем передавались в приемную Разумеева, приобретались подчиненными в течение 1,5 лет без отчета и в отсутствие официальных мероприятий. Это нанесло бюджету ущерб в более чем 560 тысяч рублей. Деньги были потрачены лишь на приемную главы администрации для его личных нужд.

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Глава Крымского района Кубани останется под домашним арестом до апреля

Как сообщало ИА REGNUM, подследственный Анатолий Разумеев в настоящее время находится по домашним арестом. Такую меру пресечения чиновнику до 1 апреля продлил Первомайский районный суд Краснодара. По настоянию депутатов местного совета чиновник был уволен с поста главы районной администрации в середине января текущего года.

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