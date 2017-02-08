Среда, 08 Февраля 2017 года
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Калининградский СОБР провёл «маски-шоу» в службе судебных приставов

Происшествия
Задержан руководитель отдела и ещё два сотрудника, подозреваемые в незаконном снятии запрета на выезд за рубеж калининградским должникам
Задержанная сотрудница службы судебных приставов на фоне календаря с Дзержинским Задержанная сотрудница службы судебных приставов на фоне календаря с Дзержинским

Калининград, 8 февраля 2017, 15:45 — REGNUM  В Калининграде проведена силовая операция в отношении руководства отдела службы судебных приставов Ленинградского района г. Калининграда. Как сообщили сегодня, 8 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД, руководитель отдела, его заместитель и пристав-исполнитель подозреваются в получении взяток.

По версии следствия, за денежное вознаграждение приставы прекращали исполнительные производства в отношении должников, снимая с них ограничения на выезд за рубеж (поездки в ближнее зарубежье — Польшу и Литву совершает практически всё население Калининградской области. — ИА REGNUM ).

Все трое арестованы и помещены в СИЗО. Среди арестованных — одна женщина.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что на кадрах оперативной съёмки видно, как первым был задержан мужчина. Бойцы СОБРа выволокли его из автомобиля во время остановке на светофоре, уложив лицом на снег. Женщину задержали непосредственно на рабочем месте также с участием сотрудников СОБРа.

Напомним, в 2015 году тогдашний руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области Галина Бабурина ушла в отставку, после того как стала фигурантом уголовного дела по подозрению в уничтожении несколько сотен незарегистрированных исполнительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Главный судебный пристав Калининградской области ушла со скандалом

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