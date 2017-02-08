В Италии прогремел взрыв на химзаводе

После того, как здание загорелось, произошли еще несколько взрывов

Патерно, Италия, , 14:51 — REGNUM На химическом заводе по переработке хлора в Валенсии произошел мощный взрыв, в здании предприятия начался пожар, сообщает ElMundo.

Завод находится в городе Патерно. После того, как здание загорелось, произошли еще несколько взрывов.

На месте происшествия работают пожарные, информации о пострадавших не поступало. Жители ближайших к производству домов эвакуированы.