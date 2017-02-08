Чиновники Ямала нарушают права сирот — прокуратура

Салехард, , 14:31 — REGNUM В минувшем году 22 должностных лица органов опеки и попечительства, а также образования ЯНАО получили дисциплинарные взыскания за нарушения прав детей-сирот. Подопечные благодаря прокурорам получили одежду и положенные квадратные метры, заплатили налоги и рассчитались за коммунальные услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

С начала 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе подлежали обеспечению жилыми помещениями 186 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И все они, благодаря прокурорам, обеспечены положенными квадратными метрами. В в суд было направлено семь исковых исковых заявлений о нарушениях жилищных прав детей-сирот. Все они рассмотрены, удовлетворены и исполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года сирота получил положенное жилье лишь через 16 лет. Житель поселка Харп в 34 года получил однокомнатную квартиру по договору найма специализированного жилого помещения.

Еще один вопиющий случай нарушения прав детей-сирот был установлен прокуратурой Салехарда. Пятеро детей, владеющих жилыми помещениями, оказались злостными должниками по налогам, потому что органы опеки и попечительства не передавали в налоговые органы сведения об установлении опеки над несовершеннолетними собственниками. В результате опекунам не направлялись извещения о погашении налогов на имущество детей. Это привело к большому долгу перед налоговой. По представлению прокурора города нарушения были устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Выявлены прокурорами и частые случаи нарушения прав сирот в обеспечении мягким инвентарем и одеждой в интернатах. В МКООУ «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Тарко-Сале ученикам в 2014—2016 гг. не выдавались носовые платки и шарфы, не соблюдались нормы выдачи колготок, рейтуз, тапочек, нижнего белья, носков. В этой связи руководителю школы внесено представление, недостающая одежда детям выдана, виновных лица привлечены к ответственности. Аналогичные нарушения выявлены прокурором в школе села Аксарка.

Кроме того, органы опеки и попечительства зачастую не проверяют подопечных. Прокурором Приуральского района убыло установлено, что десять жилых помещений, закрепленных за 15 детьми-сиротами, не проверялись отделом опеки и попечительства более года, практически такой же период времени не выяснялись и не анализировались сведения из ресурсо-снабжающих кампаний по задолженности за коммунальные услуги. Та же картина в деятельности органа опеки города Лабытнанги. Там с подачи прокуратуры организована проверка жилых помещений 13 детей-сирот и приняты меры к погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Всего в 2016 году прокурорами Ямала выявлено 112 нарушений прав детей-сирот.

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