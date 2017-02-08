СК проведет проверку по факту смерти новорожденной в Подмосковье

Москва, , 14:15 — REGNUM Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка, родившейся 23 декабря 2016 года, сообщили в СК.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, девочка родилась 23 декабря без отклонений по здоровью. 5 февраля мама с новорожденной приехали в больницу с жалобами на вздутие живота и незначительные боли, но от госпитализации мать отказалась. 7 февраля утром новорожденная умерла. Вскрытие ребенка показало объемное образование одного из внутренних органов, приведшее к смерти.