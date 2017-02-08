Среда, 08 Февраля 2017 года
14:35:11 МСК

Новые боестолкновения на таджикско-афганской границе – трое убиты

Происшествия
Изъяты наркотики, оружие и боеприпасы

Душанбе, 8 февраля 2017, 14:07 — REGNUM  В ходе столкновений таджикских пограничников с наркоконтрабандистами на таджикско-афганской границе в начале недели уничтожены трое нарушителей из Афганистана. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию руководителя пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева.

По его данным, в результате боестолкновения при попытке переброски наркотиков в Таджикистан на территории, контролируемой пограничным отрядом «Пяндж», военнослужащими убит один нарушитель государственной границы — гражданин Афганистана. На месте инцидента были обнаружены 28 кг гашиша, автомат Калашникова с 30 патронами к нему, а также карабин и две резиновые лодки.

Также перестрелка произошла в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони», в результате которой были ликвидированы двое афганских контрабандистов. При них были обнаружены и изъяты 27 кг гашиша и автомат Калашникова с двумя магазинами.

Тела убитых нарушителей переданы уполномоченным специалистам Афганистана. Никто из таджикских пограничников в столкновениях не пострадал.

Напомним, что через Таджикистан пролегает так называемый «Северный маршрут» по переброске наркотических веществ из Афганистана в другие страны Средней Азии, Россию и Европу. На таджикско-афганской границе нередко происходят перестрелки при попытке контрабандистов из Афганистана проникнуть на таджикскую территорию с партией наркотиков.

По данным главы Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Шерхона Салимзоды, в 2016 году правоохранительные органы совместно с силовыми структурами страны изъяли 3 426 кг наркотиков, то есть на 1 250 кг меньше, чем в прошлом году. Причем связывают такое снижение объемов с укреплением таджикско-афганских рубежей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Таджикистане за год изъято почти 3,5 тонны наркотиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
Главное сегодня
NB!
08.02.17
МВД Украины: Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Президент РФ подписал закон по расширению полномочий Счетной палаты
МоскваРоссия Счетная палата РФ Экономика
NB!
08.02.17
ФАС предлагает указом снижать государственное участие в экономике
МоскваРоссия Борьба с монополизацией в экономике Экономика
NB!
08.02.17
Песков о проведении Высшего госсовета Союзного государства: «Нет пока даты»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
В Кремле прокомментировали планы США о пересмотре ядерной доктрины
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
08.02.17
Повышение пенсионного возраста в правительстве не рассматривается — Голодец
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Экономика
NB!
08.02.17
Синхрон войны: «Убийство Моторолы и Гиви — почерк один»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Директора Пулковской обсерватории проверят после согласования им новостроек
Санкт-ПетербургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
08.02.17
Бои в Донбассе: ДНР просит перемирия после гибели Гиви. Киев отказал
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Мария МамиконянБольшая стирка, или Как выполнить поручение Путина без профанации
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
08.02.17
МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света
СимферопольРоссия Аварии на электросетях Происшествия
NB!
08.02.17
Песков: Убийство Гиви — попытка дестабилизировать ситуацию в Донбассе
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийВсемирная церковь: новые успехи Ватикана в 2017 году — реальность и прогноз
Ватикан Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
08.02.17
Украина пытается вооружиться в Азербайджане: подробности и комментарии
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
МИД РФ разочарован выдачей блогера Лапшина Азербайджану
МоскваРоссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
08.02.17
В России сократилось число партий, которые могут участвовать в выборах
МоскваРоссия Партийное строительство Политика
NB!
08.02.17
Владимирцы создали очереди в жилинспекции из-за роста оплаты за ОДН
ВладимирРоссия Регулирование в жилищно-коммунальной сфере Экономика
NB!
08.02.17
Станислав СтремидловскийК чему приведет «развод» Польши с Германией и Евросоюзом
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
08.02.17
Убийство Гиви в Донецке: подробности
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Законопроект о бессрочной бесплатной приватизации жилья прошел II чтение ГД
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Полпредом Чувашии при президенте РФ стал экс-чиновник и советник Улюкаева
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное