Новые боестолкновения на таджикско-афганской границе – трое убиты

Душанбе, , 14:07 — REGNUM В ходе столкновений таджикских пограничников с наркоконтрабандистами на таджикско-афганской границе в начале недели уничтожены трое нарушителей из Афганистана. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на информацию руководителя пресс-центра Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммада Улугходжаева.

По его данным, в результате боестолкновения при попытке переброски наркотиков в Таджикистан на территории, контролируемой пограничным отрядом «Пяндж», военнослужащими убит один нарушитель государственной границы — гражданин Афганистана. На месте инцидента были обнаружены 28 кг гашиша, автомат Калашникова с 30 патронами к нему, а также карабин и две резиновые лодки.

Также перестрелка произошла в зоне ответственности пограничного отряда «Хамадони», в результате которой были ликвидированы двое афганских контрабандистов. При них были обнаружены и изъяты 27 кг гашиша и автомат Калашникова с двумя магазинами.

Тела убитых нарушителей переданы уполномоченным специалистам Афганистана. Никто из таджикских пограничников в столкновениях не пострадал.

Напомним, что через Таджикистан пролегает так называемый «Северный маршрут» по переброске наркотических веществ из Афганистана в другие страны Средней Азии, Россию и Европу. На таджикско-афганской границе нередко происходят перестрелки при попытке контрабандистов из Афганистана проникнуть на таджикскую территорию с партией наркотиков.

По данным главы Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана Шерхона Салимзоды, в 2016 году правоохранительные органы совместно с силовыми структурами страны изъяли 3 426 кг наркотиков, то есть на 1 250 кг меньше, чем в прошлом году. Причем связывают такое снижение объемов с укреплением таджикско-афганских рубежей.

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