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В МИД РФ предпринимают меры для освобождения захваченных в Нигерии моряков

Происшествия
Захват заложников произошёл 5 февраля

Москва, 8 февраля 2017, 13:45 — REGNUM  В российском министерстве иностранных дел подтвердили, что в территориальных водах Нигерии пиратами захвачены семь граждан России. Российская сторона предпринимает меры для скорейшего освобождения моряков, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что захват людей произошёл 5 февраля. Атаковано принадлежащее немецкой компании «Бриз Шиффарт» судно «BBC Caribbean». Российские граждане находились на судне, как члены экипажа.

«Наши дипломаты в Нигерии находятся в контакте с нигерийскими властями и представителями судовладельца с целью установления местонахождения и скорейшего безопасного освобождения моряков», — сообщили в МИД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о захвате российских граждан стало известно 8 февраля. Кроме российских граждан, в заложники также взят украинец. Информация поступила от посольства России в Абудже.

«В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных», — сообщило посольство.

Напомним, в минувшем ноябре трое российских граждан были захвачены на судне в территориальных водах Бенина. Они находились на судне-рефрижераторе «Сароник Бриз». Российские граждане, являвшиеся членами экипажа этого судна, были увезены нападавшими в неизвестном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Пираты похитили граждан РФ и Украины с судна у берегов Нигерии

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Пиратские захваты судов
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