В Пензенской области в частном доме обезвредили боевую гранату

Кузнецк, Пензенская область, , 13:23 — REGNUM В городе Кузнецке Пензенской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Следственного управления СК РФ и полиции, в частном доме был обнаружен «предмет, конструктивно схожий с гранатой РГД-5», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии.

На место были вызваны специалисты инженерно-технической службы ОМОНа управления Росгвардии по Пензенской области. Взрывотехники выяснили, что обнаружена боевая граната, представляющая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Опасную находку обезвредили на месте и передали сотрудникам Следственного управления СК РФ по Пензенской области. По данному факту проводится проверка.