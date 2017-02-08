МЧС: более 9 тыс. крымчан остались без света

МЧС опубликовало последние данные по отключениям электричества в Крыму

Симферополь, , 12:57 — REGNUM 49 населенных пунктов, по последним данным, остались без электроснабжения — полностью или частично — в Крыму 8 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС республики.

В зону отключения попали 9,2 тыс. человек. Больше всего пострадали Раздольненский и Первомайский районы Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, причиной массовых отключений света стала непогода — сильный, до 25 метров в секунду, ветер, понижение температуры, обледенение проводов.

К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 33 бригады.

В МЧС добавили, что ситуация с непогодой остается на контроле Центра управления кризисными ситуациями.

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