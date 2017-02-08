В Новосибирске мужчина с ножом напал на 15-летнюю школьницу

Новосибирск, , 14:03 — REGNUM В Новосибирске мужчина напал с ножом на школьницу. Как рассказали ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области, инцидент произошел сегодня, 8 февраля, около 8 часов утра в Кировском районе Новосибирска.

«Мужчина, на вид 35−40 лет, находясь на одной из улиц Кировского района города Новосибирска, с ножом напал на ранее незнакомую ему 15-летнюю школьницу. Он повалил девочку на землю, между ними завязалась борьба, однако ей удалось вырваться и убежать. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе нападения серьезных ранений девочка не получила», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы проводят доследственную проверку.