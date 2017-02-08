В центре столицы Северной Осетии неизвестный расстрелял мужчину

Владикавказ, , 12:49 — REGNUM В Северной Осетии прямо в центре города Владикавказа совершено вооруженное нападение. Ранен мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, пишет «МИР 24».

Момент нападения попал на видео. Видно, как пострадавший подошел к черному джипу. В этот момент к нему подбежал мужчина и несколько раз выстрелил в упор.

Раненый упал, к нему подбежали водители соседних машин и пассажир, сидевший в джипе.

В настоящее время ведутся поиски нападавшего. По данным СМИ, в преступлении подозревается некто Марат Т.