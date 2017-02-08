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Ростовский суд изучает дело украинского националиста о подготовке теракта

Происшествия
Первое судебное заседание состоится 14 февраля

Ростов-на-Дону, 8 февраля 2017, 12:45 — REGNUM  

Служители Фемиды рассматривают уголовное дело о подготовке теракта в Ростове-на-Дону. На скамье подсудимых оказались двое, среди которых — активный приверженец идей украинского национализма. Первое судебное заседание в Северо-Кавказском окружном военном суде назначено на 14 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что подсудимому А. на момент совершения преступления не исполнилось и 18 лет. Также по закону ответит Максим Смышляев обвиняемый в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.205.1 УК РФ.

Следствие полагает, что несовершеннолетний А. планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей. Чтобы планы воплотились в жизнь, он стал общаться в соцсетях с ростовчанином Смышляевым, который по своим идеологическим и политическим взглядам был противником действующей власти в Российской Федерации. О своих планах горожанину А. и рассказал с помощью интернет-пространства. Украинский националист также пообещал деньги за совершение теракта Смышляевым и предложил план побега из страны.

Встретились два сообщника в конце ноября 2015 года. А. искал потенциальные объекты с массовым пребыванием людей, проверял их на наличие антитеррористических систем безопасности, а затем разместил это все на своей странице в одной из соцсетей.

Задержали гражданина Украины в начале декабря 2015 года, а Смышляева — в апреле 2016 года. В ходе обыска у несовершеннолетнего подозреваемого были найдены взрывчатые вещества и устройства. Самодельная бомба была равна по силе взрыва гранате Ф-1.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17-летний юноша хотел взорвать бомбу на Театральной площади. Некоторые СМИ сообщали о том, что в планах А. был самоподрыв в российской столице.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Гражданин Украины признался в подготовке терактов в Ростове-на-Дону

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