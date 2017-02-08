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ДТП в Зауралье: погибли пять человек

Происшествия
Трагедии произошли на различных участках курганских дорог

Курган, 8 февраля 2017, 12:45 — REGNUM  В Зауралье 7 февраля на дорогах погибло пять человек. В одном трагическом ДТП иномарка при обгоне врезалась в большегруз, в другом — дальнобойщик задавил своего коллегу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД России по Курганской области.

В Варгашинском районе Курганской области в роковой день произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УГИБДД региона.

Трагическое ДТП произошло в 12:10 часов (10:10 мск) на 25 километре автодороги Варгаши — Мостовское — Крутихинское. «Форд Фокус» под управлением 34-летнего водителя двигался в сторону поселка Варгаши. По предварительной информации, он вышел на обгон, но не учел погодные и дорожные условия и на встречной полосе, и врезался в «КамАЗ» с полуприцепом. За рулем грузовика находился 49-летний водитель.

В этот же день, 7 февраля, в Щучанском районе погиб пешеход. Авария произошла в 12:20 (10:20 мск) на 78 километре автодороги «Иртыш». Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем МАН с полуприцепом, двигаясь в сторону города Челябинска, допустил наезд на 54-летнего мужчину. После чего допустил наезд на стоящие на обочине большегрузные автомобили САМС и ШАНКСИ. По предварительной информации, пешеход, мужчина 1962 года рождения, являлся водителем одного из грузовиков, стоящих на обочине — осматривал автомобиль. Он скончался от полученных травм.

Отметим, что ранее региональные госавтоинспекторы предупреждали: в ближайшие дни ожидаются осадки в виде сильного снегопада. Сотрудники ГИБДД рекомендовали водителям отказаться от поездок на дальние расстояния.

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