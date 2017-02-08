В Киргизии под лавинами погибли пограничник и подросток

Бишкек, , 12:24 — REGNUM В Ошской области Киргизии сошедшей лавиной завалило автомобиль с четырьмя пограничниками. Один из оказавшихся в снежном плену военнослужащих-контрактников погиб, троим удалось спастись. Об этом сегодня, 8 февраля, пишет ИА «Zanoza.kg» со ссылкой на информацию сотрудников силовых структур этой среднеазиатской страны.

«В пресс-службе Государственной пограничной службы Киргизии сообщили, что на трассе «Ош — Кызыл-Жар» сошла лавина. Военнослужащие начали расчищать автодорогу от снега, однако неожиданно сошла вторая волна лавины, в результате которой под завалами остался пограничник, сержант по званию», — уточнило издание.

Также отмечается, что руководство пограничников знало о лавиноопасной ситуации в районе пограничной заставы «Кызыл-Жар», но все же отправило туда людей, поскольку «испугалось главы ГПС Мирбека Касымкулова, который на тот момент находился на юге республики».

Также аналогичное чрезвычайное происшествие произошло в районе села Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области, где под лавину попали двое несовершеннолетних киргизстанцев, перегонявших скот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

Местные жители смогли самостоятельно откопать обоих мальчиков и доставить их в расположенный неподалеку фельдшерский пункт. Одного из подростков врачам спасти не удалось, второй же в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что МЧС Киргизии регулярно оповещает население, в том числе посредством тотальной рассылки СМС-сообщений, о возросшей вероятности возникновения снежных лавин на высокогорных участках в регионах этой среднеазиатской страны.

Отметим, что ранее массовый сход лавин был также зафиксирован в соседнем Таджикистане. Так, только 28 и 29 января 2017 года это произошло свыше 60 раз. Под снежными завалами уже погибли десять местных жителей.

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