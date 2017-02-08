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Врачи пушкинской больницы отрицают обвинение в смерти 2-месячной девочки

Происшествия
Медики предложили госпитализацию, но мама девочки отказалась

Москва, 8 февраля 2017, 12:23 — REGNUM  Врачи больницы в подмосковном городе Пушкино не виновны во внезапной смерти двухмесячной девочки, мать которой отказалась от госпитализации. Об этом сегодня, 8 февраля, в эфире «Радио 1» главный врач лечебного учреждения Владимир Мануйлов.

Девочка родилась в роддоме больницы 23 декабря. «По нашим критериям оценки, ребенок родился нормальным», — сказал Мануйлов.

Маму с дочкой выписали на пятый день после родов, а 30 декабря к ним на дом пришел участковый педиатр и проверил состояние малышки. Все было в норме.

Но 5 февраля мама с новорожденной приехали в больницу сами. Мама жаловалась на вздутие животика и незначительные боли. «Ребенка осмотрели дежурный детский хирург и педиатр, — пояснил Мануйлов. — Состояние купировали. Маме предложили госпитализацию, но она отказалась. По правилам, отказ должен быть зафиксирован письменно, и такая запись в больнице есть».

Прошло еще два дня, и ребенок снова почувствовал себя плохо. Мама вызвала скорую, но приехавшие врачи смогли только констатировать смерть девочки. Она умерла 7 февраля в 04:25 утра.

Вскрытие ребенка показало объемное образование одного из внутренних органов, приведшее к смерти. Предварительный диагноз — «внезапная смерть новорожденного». По словам главврача, окончательную ясность внесет гистологическое исследование, результаты которого станут известные через несколько недель.

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Младенческая смертность
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