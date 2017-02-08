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15 миллионов рублей налогов не уплатил мурманский предприниматель

Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело
Налоги
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Налоги

Мурманск, 8 февраля 2017, 12:22 — REGNUM  

Генеральный директор рыбоперерабатывающей компании в Мурманской области уклонился от уплаты налогов, речь идёт о многомиллионных выплатах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

«По данным следствия, с период времени с 21 июля 2012 года по 31 декабря 2014 года, генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на переработке и оптовой торговле рыбопродукцией, ответственный за достоверность предоставления сведений в налоговой и бухгалтерской отчетности, реализуя умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации, подлежащих уплате в бюджет, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации, — прокомментировали в ведомстве. — В результате противоправных действий руководства организации размер неуплаченных налогов составил не менее 15 миллионов рублей».

Как отметили в Следственном управлении, по факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся действия, направленные на сбор доказательств. Назначены экономические экспертизы.

Отметим, это не первый случай уклонения от выплаты налогов в Мурманской области. В частности, как сообщало ИА REGNUM, 10 миллионов скрыл от налоговой бывший директор организаций, входящих в агрохолдинг «Мурманский» Борис Мазур.

Читайте ранее в этом сюжете: 10 миллионов скрыл от налоговой осуждённый мурманский бизнесмен

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