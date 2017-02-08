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В Архангельске задержаны подозреваемые в серии ограблений пожилых людей

Происшествия
Сотрудниками отдела по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска Следственного Управления УМВД России по городу Архангельску расследуется уголовное дело в отношении двух жителей областного центра, подозреваемых в серии ограблений пожилых архангелогородцев

Архангельск, 8 февраля 2017, 12:17 — REGNUM  В конце 2016 года в органы внутренних дел стали поступать похожие заявления от пожилых архангелогородцев. По словам пострадавших, около шести-семи вечера они шли по улице. Мимо них проходили двое молодых людей. Неожиданно пенсионеры получали толчок в спину, падали, а в это время злоумышленники отбирали у них сумки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.

Нападения происходили в разных районах города. Однако сопоставив все факты, и то, что пострадавшие давали схожие приметы нападавших, стражи порядка пришли к выводу, что все преступления — дело рук одних и тех же людей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений были задержаны двое жителей Исакогорского района, 1991-го и 1994-го годов рождения. Молодые люди являются двоюродными братьями.

В ходе обыска квартиры, которую снимали подозреваемые, полицейскими был обнаружен мобильный телефон, принадлежащий одной из потерпевших.Как следует из материалов уголовного дела, ранее оба молодых человека были судимы — один за аналогичные криминальные деяния, другой за кражи. Из мест лишения свободы оба освободились в 2016 году. Похищенные у пожилых архангелогородцев сумки злоумышленники выкидывали, забрав оттуда в основном только денежные средства.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что молодые люди причастны к целому ряду аналогичных преступлений. Всех, кто возможно пострадал от действий задержанных, стражи порядка просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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