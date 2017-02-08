Жители семи домов пожаловались на проблемы с отоплением, а также выразили претензии к обслуживанию специализированного жилого фонда

Мурманск, , 12:07 — REGNUM



В Мурманской области замерзает посёлок военных Спутник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда обратились жильцы семи многоквартирных домов.

«В коллективном обращении зафиксированы проблемы с отоплением, а также имеются многие другие претензии к обслуживанию специализированного жилого фонда, — пояснили в пресс-службе организации. — Замерзает местный детский сад №35 — температура в помещениях на момент выездной проверки активистов ОНФ составила 18 градусов. Общественники будут добиваться предоставления качественных коммунальных услуг в населённом пункте и готовят соответствующие обращения к командованию Северного флота и в прокуратуру».

По данным фронта, жители посёлка уже несколько лет живут в холодных квартирах. Они жалуются и на нерегулярный вывоз мусора. Даже подъезды им приходится мыть самостоятельно — уборки «попросту не дождаться».

Как отметили в ОНФ, специализированный жилищный фонд в Спутнике обслуживает ООО «Главное управление жилищным фондом» (ГУЖФ).

Добавим, жители военных городков в Заполярье нередко сталкиваются с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу в нескольких населённых пунктах были зафиксированы проблемы с водой. По данным регионального ОНФ, лишь 19% населения Мурманской области получают питьевую воду должного качества. Многочисленные жалобы общественникам поступали в том числе от жителей населённых пунктов Сафоново, Росляково, Гаджиево.

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