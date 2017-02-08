Пираты похитили граждан РФ и Украины с судна у берегов Нигерии

Пираты напали на судно BBC Caribbean, на борту которого находились семь граждан РФ и один гражданин Украины

Абуджа, , 12:02 — REGNUM В территориальных водах Нигерии захвачены в заложники моряки — граждане России и Украины, говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.

Пираты напали на судно BBC Caribbean, на борту которого находились семь граждан РФ и один гражданин Украины. Они похищены.

Российское дипломатическое представительство обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.