На острове Сицилия обрушилось здание, под завалами люди Происшествия Причины обрушения здания в городе Кампобелло-ди-Мадзара пока не сообщаются

Кампобелло-ди-Мадзара, Италия, , 11:57 — REGNUM На острове Сицилия (Италия) в результате обрушения здания под завалами оказались люди, сообщает телеканал Rainews24. Причины обрушения здания в городе Кампобелло-ди-Мадзара пока не сообщаются. Информации о количестве людей под завалами не поступало.

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