На Урале СКР проверит законность сноса снежного городка во время игры детей

Качканар, Свердловская область, , 12:06 — REGNUM На Среднем Урале организована доследственная проверка по сообщению о сносе в Качканаре снежного городка, на котором в тот момент играли дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

На данный момент выясняются все обстоятельства, при которых производились работы по сносу ледового городка без установки необходимых ограждений, также следователи намерены установить организацию ответственную за проведение уборочных работ. В ходе проверки будут опрошены очевидцы событий, а по её итогам будет принято процессуальное решение, уточнили в следственном управлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл в субботу 28 января 2017 года на площади расположенной у Дворца культуры города Качканар. В этот день тяжёлая снегоуборочная техника начала снос снежного городка, не установив при этом в целях безопасности ограждения. В выходной день на площади было много детей, которые играли на снежном городке, катались с горок и бегали вокруг техники.

Данное происшествие было записано на видео и размещено на местном информационном ресурсе «Качканарский четверг». По данному факту также была организована прокурорская проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале техника сносила снежный городок во время игры детей