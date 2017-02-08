Инспекторы Кенозерского нацпарка спасли от браконьеров около 4 тысяч наваги

Архангельск, , 11:54 — REGNUM В период запрета на вылов наваги в Унской губе Белого моря (Архангельская область), государственными инспекторами национального парка «Кенозерский» совместно с сотрудниками Лекшмозерского участкового лесничества и сотрудниками пограничного управления ФСБ предотвращен значительный ущерб природе — более 4 тыс. голов живой наваги выпущены из браконьерских сетных ловушек в море. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минприроды.

В ходе проводимых рейдов также были изъяты орудия совершения правонарушений — 28 сетных стационарных орудий лова, огнестрельное оружие с боеприпасами. Из незаконно установленных орудий лова выпущено 602 килограмма нерестовой наваги. Предотвращенный ущерб составил около 250 тыс. рублей.

Действующие Правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна запрещают вести любой лов наваги в Унской губе и губе Ухта Белого моря в период, когда рыба идет на нерест. Это необходимая мера для сохранения популяции наваги. В этот период на территории парка «Онежское Поморье» было организовано круглосуточное, усиленное патрулирование всех районов Унской губы, обеспечено максимальное присутствие инспекторского состава.

На сегодняшний день составлено 4 протокола об административных правонарушениях: 2 протокола за незаконный лов рыбы, 1 — за нахождение на месте лова с орудиями добычи, применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, и 1 протокол — за нахождение с огнестрельным, гладкоствольным оружием в собранном, заряженном виде, без разрешительных документов.

Напомним, что за нарушение Правил рыболовства законодательством предусмотрены административная, гражданско-правовая и уголовная виды ответственности.

Уголовная ответственность наступает за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, на местах нереста, либо путях миграции к местам нереста водных биоресурсов, с применением самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления водных животных и растений, на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.

Наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.