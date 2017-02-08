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Верховный суд отказался изменять приговор уральскому фотографу Лошагину

Происшествия
Все жалобы Дмитрия Лошагина и его адвоката были отклонены

Екатеринбург, 8 февраля 2017, 11:10 — REGNUM  Свердловский фотограф Дмитрий Лошагин продолжит отбывать свой срок в колонии. Верховный суд России отказал в удовлетворении всех его жалоб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В интересах заявителя жалобы подавал адвокат Александр Добровинский. Как следует из данных на сайте Верховного суда, с 31 мая 2016 года их было три. Но все они остались без удовлетворения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лошагин был осуждён за убийство своей супруги Юлии Прокопьевой. Изначально суд его оправдал, но при повторном рассмотрении дела 24 июня 2015 года прозвучал обвинительный приговор. Суд установил, что 23 августа 2013 года после вечеринки Лошагин убил свою супругу и затем вывез тело жены за город и попытался сжечь.

В результате Лошагин был отправлен в колонию на девять лет и десять месяцев. Позднее областной суд незначительно снизил срок наказания.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский облсуд отказал фотографу Лошагину в пересмотре апелляции

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