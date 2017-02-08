В Кемерово по факту опоздания скорой к роженице возбуждено дело

Автомобиль бригады скорой помощи сломался в дороге, и они передали информацию фельдшеру по приему вызовов. Фельдшер же перенес его в раздел «вызов отменен»

Кемерово, , 10:55 — REGNUM В Кемерово следователи возбудили уголовное дело по факту опоздания машины скорой помощи к роженице в новогоднюю ночь, сообщает региональный главк СК РФ.

По версии следствия, автомобиль бригады скорой помощи сломался в дороге, и они передали информацию фельдшеру по приему вызовов. Фельдшер же перенес его в раздел «вызов отменен».

Родственники женщины приняли у нее роды, которые начались преждевременно, самостоятельно. Затем они вновь вызвали скорую помощь, вторая бригада скорой помощи прибыла на место через два часа после первого вызова. Роженицу и ее ребенка доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Следствие установит, надлежащим ли образом должностные лица организовывали выезд бригад скорой помощи, а также механизмы контроля исполнения вызова. Отразились ли на здоровье матери и ребенка домашние роды, установят судебно-медицинские экспертизы.

По факту инцидента главный врач городской станции скорой помощи отстранен от занимаемой должности «за неудовлетворительную организацию работы службы». Собственные проверки проводят региональный департамент здравоохранения, прокуратура и Росздравнадзор.