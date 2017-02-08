Убийство Гиви: Глава ДНР Захарченко созывает экстренное совещание

Донецк, , 10:50 — REGNUM Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко проведет экстренное совещание в связи с убийством командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом 8 февраля сообщает ТРК «Звезда» со ссылкой на источник, близкий к руководству республики.

Отмечается, что Гиви был убит из реактивного огнемета «Шмель». Такие сведения приводят представители Народной милиции ДНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 8 февраля в рабочем кабинете Михаила Толстых раздался взрыв и начался пожар. В этот момент Гиви находился в помещении, он скончался от полученных ранений. Власти ДНР назвали происшествие терактом.

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