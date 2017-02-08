Экс-главу отдела МВД по Чувашии обвиняют в разглашении коммерческой тайны

Следствие считает, что он он незаконно скопировал электронную базу одного из предприятий и передал ее конкурентам

Чебоксары, , 10:43 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дела в отношении бывшего начальника межрайонного отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии. Ему инкриминируется превышение полномочий и незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, в пользу своего сообщника, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Фигурантом уголовного дела является также генеральный директор научно-производственного предприятия, расположенного в Чебоксарах.

По версии следствия, в июне 2015 года в Чебоксарах в рамках доследственной проверки сотрудник органов внутренних дел организовал изъятие копии электронной базы бухгалтерской документации в офисе одной из местных коммерческих организаций. «После вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, он незаконно скопировал данную электронную базу и передал ее конкурентам — руководителю научно-производственного предприятия. Тем самым была нарушена налоговая и коммерческая тайна», — сказал Олег Дмитриев.

В СУСК также считают, что в тот же день сотрудник полиции, угрожая другому предпринимателю уголовным преследованием и обыском, вынудил передать ему копию электронной бухгалтерской базы для последующей передачи своему сообщнику. «Одновременно злоумышленник запретил предпринимателю совершать сделки с конкурентом научно-производственного предприятия», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления.

Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), ч.2 ст.183 УК РФ и ч.5 ст.33 — ч.1 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну, и пособничество в незаконном получении таких сведений). Руководителю организации инкриминируют незаконное получение сведений, составляющих коммерческую и налоговую тайну (ч.1 ст.183 УК РФ — 2 эпизода).

Материалы уголовного дела составили 17 томов. Арестовано имущество генерального директора научно-производственного предприятия (гаражный бокс, автомобиль и прицеп). Внесено представление в МВД по Чувашии о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, по результатам которого два непосредственных руководителя злоумышленника привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Чувашии возбуждено 241 уголовное дело о коррупции (в 2015 году — 322 дела), установлена причастность к совершению преступлений 117 лиц. В суды направлено 95 уголовных дел (в 2015 году — 91), по которым собраны доказательства совершения около 200 эпизодов преступлений коррупционной направленности (в 2015 году — 266).