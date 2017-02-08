Среда, 08 Февраля 2017 года
11:33:33 МСК

Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете

Происшествия
Гиви активно участвовал в обороне Донецка и в боестолкновениях на Авдеевском направлении

Донецк, 8 февраля 2017, 10:35 — REGNUM  Командир подразделения «Сомали» Вооружённых сил ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате взрыва, прогремевшего в его рабочем кабинете в Донецке. Об этом сообщает 8 февраля радиостанция Business FM.

По словам источника в правоохранительных органах республики, когда Гиви находился на рабочем месте, в помещении раздался взрыв и начался пожар. Это произошло в 06:12 мск 8 февраля.

Не исключено, что теракт был организован из Киева, так как в последнее время, в связи с обострением ситуации в Донбассе, Гиви активно участвовал в обороне Донецка, отметил источник. По его словам, вместе со своим подразделением Толстых принимал участие и в боестолкновениях на Авдеевском направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители прокуратуры ДНР заявили о том, что теракт, в котором погиб Гиви, организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Правоохранители отметили, что имена исполнителей теракта известны, эти люди будут найдены и понесут наказание.

Напомним, в октябре 2016 года в результате теракта погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола). Он получил смертельные ранения при взрыве, прогремевшем в лифте жилого дома. 4 февраля 2017 года в Луганске погиб начальник Народной милиции ЛНР, полковник Олег Анащенко — внедорожник, в котором он находился, также был взорван.

Читайте также: В Донецке после убийства Гиви усилены меры безопасности — СМИ

Читайте также: «Гиви» с родной земли никуда не уедет

Читайте развитие сюжета: Убийство Гиви: Глава ДНР Захарченко созывает экстренное совещание

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное