Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете

Гиви активно участвовал в обороне Донецка и в боестолкновениях на Авдеевском направлении

Донецк, , 10:35 — REGNUM Командир подразделения «Сомали» Вооружённых сил ДНР Михаил Толстых, известный как Гиви, погиб в результате взрыва, прогремевшего в его рабочем кабинете в Донецке. Об этом сообщает 8 февраля радиостанция Business FM.

По словам источника в правоохранительных органах республики, когда Гиви находился на рабочем месте, в помещении раздался взрыв и начался пожар. Это произошло в 06:12 мск 8 февраля.

Не исключено, что теракт был организован из Киева, так как в последнее время, в связи с обострением ситуации в Донбассе, Гиви активно участвовал в обороне Донецка, отметил источник. По его словам, вместе со своим подразделением Толстых принимал участие и в боестолкновениях на Авдеевском направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители прокуратуры ДНР заявили о том, что теракт, в котором погиб Гиви, организовала украинская диверсионно-разведывательная группа. Правоохранители отметили, что имена исполнителей теракта известны, эти люди будут найдены и понесут наказание.

Напомним, в октябре 2016 года в результате теракта погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов (позывной Моторола). Он получил смертельные ранения при взрыве, прогремевшем в лифте жилого дома. 4 февраля 2017 года в Луганске погиб начальник Народной милиции ЛНР, полковник Олег Анащенко — внедорожник, в котором он находился, также был взорван.

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