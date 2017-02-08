Микрорайон Екатеринбурга из-за аварии на электросетях остался без света

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В Екатеринбурге произошла авария на линии электропередачи, в результате которой обесточенными остались 10 трансформаторных подстанций, подающих свет на Пионерский посёлок. Об этом сообщили в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании» (ЕЭСК) корреспонденту ИА REGNUM.

«Повреждение произошло сегодня утром в 9:20 (по местному времени). Без электроснабжения остались порядка 1000 потребителей по улицам Сулимова, Вилонова и Данилы Зверева. Часть домов была подключена к электроснабжению уже через час в 10:20, полностью подача света была восстановлена в 11:06», — сообщила пресс-секретарь ЕЭСК Дарья Церябина.

Она уточнила, что никакого блэкаута не произошло, а подобного рода аварии считаются незначительными. «У нас сразу были хорошие прогнозы. Никаких негативных последствий в результате аварии не будет», — заявила Дарья Церябина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на Среднем Урале установились сильные морозы, в результате которых в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим спасательная служба оповестила муниципалитеты для того, чтобы во время сильных морозов были предприняты дополнительные меры по недопущению коммунальных аварий.

Тем не менее уже минувшей ночью, когда столбик термометра опустился ниже 30 градусов мороза, в Екатеринбурге тысячи жителей района Эльмаш остались без отопления.

Сообщение об аварии поступило ещё вечером 7 февраля. Коммунальщикам удалось в течение ночи устранить последствия аварии, и в 05:30 по местному времени теплоснабжение было восстановлено.

Напомним, что аномальные заморозки на Среднем Урале были в ноябре 2016 года. Тогда из-за резкого похолодания произошёл обрыв газотроса на линии, в результате чего в 30-градусный мороз порядка 117 тысяч жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга остались без света.

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