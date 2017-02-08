Среда, 08 Февраля 2017 года
11:33:57 МСК

Правительство Северной Осетии «забыло» заплатить за летний отдых детей

Происшествия
Долги заставила выплатить прокуратура

Владикавказ, 8 февраля 2017, 10:22 — REGNUM  Правительство РСО-Алания «заставили» рассчитаться за детскую оздоровительную кампанию прошлого года. Более 36 тысяч детей из Северной Осетии отдохнули в 2016 году в летних оздоровительных лагерях и санаториях. На эти цели было потрачено более 36 млн рублей. При этом полную оплату за детский отдых власти республики не произвели. Образовалась задолженность в сумме более 30 млн рублей.

В дело вмешалась прокуратура региона. Правительству РСО-Алания было внесено представление об устранении нарушений, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе надзорного ведомства. Как было отмечено, несвоевременная оплата может привести к тому, что в дальнейшем многие семьи региона, нуждающиеся в поддержке государства при организации отдыха детей, не получат ее.

В результате принятых мер сумма задолженности по финансированию детской оздоровительной кампании значительно снижена. На погашение долга из республиканского бюджета выделено 23 млн рублей.

Прокуратура будет держать на контроле эту ситуацию до полного погашения задолженности.

Читайте также по теме: В Северной Осетии отдохнули в летних лагерях 40 тысяч детей

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом более около 40 тысяч детей и подростков Северной Осетии отдохнули в 175 оздоровительных организациях, расположенных на территории республики, а также в семи оздоровительных центрах Краснодарского края. На летнюю оздоровительную кампанию в бюджете было заложено около 141 млн рублей. При этом свыше 98% всех путевок были предоставлены бесплатно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Организация летнего отдыха детей
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Не дождетесь: белгородский губернатор опроверг слухи о своей отставке
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Жириновский винит Госдуму в том, что собаки продолжают загрызать людей
МоскваРоссия Нападения животных Общество
NB!
08.02.17
Командир батальона «Сомали» Гиви был взорван в своем кабинете
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
08.02.17
«Партизан Лукашенко добился великого успеха — отдал Лапшина на растерзание»
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Общество
NB!
08.02.17
Все хотят независимости: Брест, Витебск, Могилев — Жириновский
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
08.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 8 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
В Оренбуржье искажали данные о преступности
ОренбургРоссия Подростковая преступность Происшествия
NB!
08.02.17
«Молодой товарищ»: как в Бурятии встретили нового руководителя
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации до 1 марта
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
08.02.17
Эксперт: Система ПРО Японии не способна справиться с китайскими ракетами
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
08.02.17
Бельгийский депутат: Россия — единственная страна, помогающая Сирии
АлеппоСирия Война в Сирии Политика
NB!
08.02.17
«Прибыль за счёт неимущих» — о продовольственных картах
ЯкутскРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
Глава Приморья взял под контроль дело о нападении на редактора ИА REGNUM
ВладивостокРоссия Нападения на журналистов Происшествия
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное