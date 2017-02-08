Правительство Северной Осетии «забыло» заплатить за летний отдых детей

Владикавказ, , 10:22 — REGNUM Правительство РСО-Алания «заставили» рассчитаться за детскую оздоровительную кампанию прошлого года. Более 36 тысяч детей из Северной Осетии отдохнули в 2016 году в летних оздоровительных лагерях и санаториях. На эти цели было потрачено более 36 млн рублей. При этом полную оплату за детский отдых власти республики не произвели. Образовалась задолженность в сумме более 30 млн рублей.

В дело вмешалась прокуратура региона. Правительству РСО-Алания было внесено представление об устранении нарушений, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе надзорного ведомства. Как было отмечено, несвоевременная оплата может привести к тому, что в дальнейшем многие семьи региона, нуждающиеся в поддержке государства при организации отдыха детей, не получат ее.

В результате принятых мер сумма задолженности по финансированию детской оздоровительной кампании значительно снижена. На погашение долга из республиканского бюджета выделено 23 млн рублей.

Прокуратура будет держать на контроле эту ситуацию до полного погашения задолженности.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом более около 40 тысяч детей и подростков Северной Осетии отдохнули в 175 оздоровительных организациях, расположенных на территории республики, а также в семи оздоровительных центрах Краснодарского края. На летнюю оздоровительную кампанию в бюджете было заложено около 141 млн рублей. При этом свыше 98% всех путевок были предоставлены бесплатно.