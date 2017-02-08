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В Воронеже пассажирский автобус врезался в тягач: пять пострадавших

Происшествия
Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге

Воронеж, 8 февраля 2017, 10:19 — REGNUM  Пять человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского маршрутного автобуса и тягача в Воронеже утром 8 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:40 в районе дома № 60 «А» по ул. Богдана Хмельницкого в Железнодорожном районе. Как установлено, водитель маршрутного автобуса №90, двигаясь в сторону Ленинского проспекта, не справился с управлением, в результате автобус врезался в припаркованный на обочине седельный тягач с полуприцепом Renault Magnum.

В момент аварии в автобусе находились пассажиры — пятеро из них получили травмы. Мужчины 19 и 64 лет, а также 75-летняя женщина госпитализированы, а две женщины после осмотра отпущены домой.

Полиция проводит проверку.

Отметим, всего за последние сутки на территории региона произошло 193 ДТП, из них в областном центре — 142. Восемь человек получили травмы.

Добавим, что 5 февраля под Воронежем произошла другая крупная авария с участием автобуса — в Рамонском районе автобус с пассажирами врезался в снегоуборочную машину. В автобусе находились 27 человек, семь из них получили травмы и были госпитализированы.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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