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Коррупция на Ставрополье: полицейские на транспорте осуждены за взятку

Происшествия
Сотрудники полиции на транспорте вымогали деньги у директора госпредприятия за то, чтобы освободить его от ответственности за служебный подлог

Ставрополь, 8 февраля 2017, 10:09 — REGNUM  

В Ставропольском крае двое сотрудников Минераловодского линейного управления МВД России на транспорте осуждены по коррупционной статье. Они признаны виновными во взяточничестве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ, полицейские вымогали особо крупную взятку у директора госпредприятия «ЖКХ Кировского района» 50 тыс. рублей. Заэто они предлагали не возбуждать в отношении него дела по статье «Служебный подлог».

При получении денег полицейские были задержаны. Следствие длилось больше года и завершилось судом.

Старшие оперуполномоченные полиции — капитан и майор — получили реальные сроки наказания. Кировским районным судом Ставропольского края им назначено по 6 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, они лишены права занимать государственные должности сроком на три года.

В регионе нередко раскрываются преступления коррупционной направленности в отношении сотрудников правоохранительной системы. Так, уже в 2017 году началось расследование ряда таких преступлений.

В Предгорном районе бывший полицейский попал под подозрение в покушении на мошенничество. Следователь попытался договориться сожительницей подозреваемого о назначении минимального наказания. За это она должна была передать ему 100 тысяч рублей.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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