Житель Самары предложил полицейскому взятку 1,5 млн рублей

Самара, , 10:05 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Самары Игоря Бородулина, обвиняемого в совершении преступлений по уголовным статьям «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Дача взятки, совершенная в особо крупном размере», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, в 2014 году по указанию обвиняемого Бородулина, исполняющего полномочия руководителя дачного производственного кооператива «Удачный», сотрудниками организации были внесены в налоговую декларацию по возмещению налога заведомо ложные сведения о расходах кооператива по фиктивному договору подряда, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью. В результате чего кооператив приобрел незаконное право на возмещение из бюджета более 2 млн рублей. По данному факту в отношении Бородулина органами полиции было возбуждено уголовное дело.

После этого, в июле 2016 года Бородулин, находясь в автомашине, припаркованной на автомобильной стоянке торгово-развлекательного центра «Мега Сити» в Октябрьском районе Самары передал заместителю начальника следственного отдела МО МВД «Кинельский» часть взятки в размере 1 млн рублей из общей оговоренной суммы в 1,5 млн рублей за производство предварительного следствия по уголовному делу, где он является обвиняемым в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) таким образом, чтобы ему судом было назначено наказание в виде лишения свободы условно, то есть произвести расследование в его интересах.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в федеральный суд Октябрьского района Самары для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

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