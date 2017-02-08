В Донецке после убийства Гиви усилены меры безопасности — СМИ
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви"), погиб утром 8 февраля
Донецк, 8 февраля 2017, 10:04 — REGNUM В Донецке после теракта на базе подразделения «Сомали» усилены меры безопасности, сообщает Life со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви»), погиб утром 8 февраля. По предварительным данным, исполнителями убийства стала украинская диверсионная группа.
На месте ЧП в батальоне ведётся оперативная работа. Следователи выясняют детали теракта.
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