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В Донецке после убийства Гиви усилены меры безопасности — СМИ

Происшествия
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви"), погиб утром 8 февраля

Донецк, 8 февраля 2017, 10:04 — REGNUM  В Донецке после теракта на базе подразделения «Сомали» усилены меры безопасности, сообщает Life со ссылкой на источник в Минобороны ДНР.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви»), погиб утром 8 февраля. По предварительным данным, исполнителями убийства стала украинская диверсионная группа.

На месте ЧП в батальоне ведётся оперативная работа. Следователи выясняют детали теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в ДНР: убит «Гиви», командир «Сомали»

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