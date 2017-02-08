В Албании продолжается операция по спасению 3 китайских шахтеров

Спасателям пока не удалось установить контакт с пропавшими горняками

Тирана, , 09:51 — REGNUM Руководитель спасательной операции, развернутой на месте ЧП на шахте в албанском г. Булькиза, Мехмет Хасалами сообщил журналистам, что поиски пропавших шахтеров из КНР пока не принесли результатов, однако спасатели не оставляют надежду найти пропавших горняков живыми.

По словам руководителя спасательной операции, в настоящее время специалисты пытаются восстановить систему вентиляции для того, чтобы обеспечить шахтеров кислородом и предотвратить повторный взрыв газа, который, вероятнее всего, скопился в стволе шахты, пишет «Синьхуа».

Параллельно с восстановлением подачи кислорода спасатели ведут разбор завалов в основном стволе шахты. По расчетам спасателей, для того чтобы добраться до места, где могут укрываться шахтеры, им необходимо преодолеть около 200 метров завалов.

Албанское правительство и китайское посольство уже направили к месту ЧП рабочую группу, члены которой приступили к координации работы спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 февраля на шахте по добыче хрома, принадлежащей албанской компании Balfin Group, прогремел взрыв. В результате инцидента трое граждан КНР оказались заблокированы, еще 10 шахтеров получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.

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