В Таиланде турист из России погиб от наезда мотоцикла

Паттайя, Таиланд, , 09:50 — REGNUM Российский турист, отдыхавший в Паттайе, попал под мотоцикл и получил смертельные травмы. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 февраля, сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагедия произошла, когда 25-летний гражданин России и его друзья переходили через дорогу. Тяжелый мотоцикл, двигавшийся с большой скоростью, сбил молодого человека, после чего врезался в автомобиль, стоявший на обочине дороги. Российский турист скончался на месте, водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы с тяжелыми травмами.

В настоящее время власти выясняют гражданство мотоциклистов. Имя погибшего туриста не сообщается до момента извещения о происшествии его родственников. Полиция приступила к расследованию ДТП.