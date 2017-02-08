В Самаре перед судом предстанет банда «черных риелторов»

Самара, , 09:49 — REGNUM В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Цаплиной, Светланы Кремневой, Александра Максименко, Светланы Ледовских, Никиты Дрокова и Юрия Пятерикова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении шести преступлений по уголовным статьям «Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение паспорта», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.

По версии следствия, примерно в конце лета — начале осени 2015 года к Цаплиной, которая занималась оказанием риелторских услуг населению, обратилась в частном порядке ранее ей знакомая 51-летняя женщина, с просьбой подыскать ей арендаторов для проживания в однокомнатной квартире, находящейся в ее собственности. Цаплина нашла арендаторов и в последующем передавала женщине ежемесячно в качестве посредника арендную плату в сумме 12 тыс. рублей. Через некоторое время Цаплина решила завладеть указанной квартирой, рыночная стоимость которой оценивалась примерно в 1 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, Цаплина в процессе общения с женщиной узнала, что у нее в собственности находится еще одна однокомнатная квартира, среднерыночной стоимостью более 1 млн 900 тыс. рублей и частный дом, с земельным участком, среднерыночной стоимостью более 1 млн 200 тыс.

После этого Цаплина разработала преступный план, к реализации которого привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества указанной женщины Цаплина похитила ее паспорт, а затем в этот паспорт была вклеена фотография Ледовских, которая впоследствии участвовала в оформлении документов по купле-продаже однокомнатной квартиры в качестве продавца.

Так, в декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за 1 млн 200 тыс. рублей. А в начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности на продажу остального имущества потерпевшей. Однако по независящим от воли обвиняемых обстоятельствам государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена в связи с не предоставлением оригиналов ряда документов, а также возникшими сомнениями в подлинности паспорта, но Цаплина успела получить от гражданина денежные средства по договору купли-продажи квартиры в размере 900 тыс. рублей, которые по своему усмотрению разделила между соучастниками преступления. Переоформить право собственности на дом с земельным участком злоумышленники также не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью скрыть ранее совершенные мошенничества с имуществом и избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого — Дрокова, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей. Дроков, в свою очередь, вступил в сговор на убийство еще и с Пятериковым. В начале февраля 2016 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, вывезли потерпевшую на автомашине в Красноармейский район, где произвели несколько выстрелов в область головы и туловища из травматического пистолета марки «ИЖ-79−9Т, а затем задушили, причинив женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в правоохранительные органы с заявлением о розыске. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных оперативно-разыскных мероприятий удалось установить лиц, причастных к совершению убийства. Следователями были задержаны Дроков и Пятериков. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны и другие участники преступной деятельности. По уголовному делу проведен большой объем следственных действий: более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков. Уголовное дело насчитывает 12 томов.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.