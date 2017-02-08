Среда, 08 Февраля 2017 года
10:01:46 МСК

В Самаре перед судом предстанет банда «черных риелторов»

Происшествия
Уголовное дело банды «черных риелторов» насчитывает 12 томов

Самара, 8 февраля 2017, 09:49 — REGNUM  В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Цаплиной, Светланы Кремневой, Александра Максименко, Светланы Ледовских, Никиты Дрокова и Юрия Пятерикова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении шести преступлений по уголовным статьям «Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение паспорта», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «Умышленное повреждение чужого имущества», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК региона.

По версии следствия, примерно в конце лета — начале осени 2015 года к Цаплиной, которая занималась оказанием риелторских услуг населению, обратилась в частном порядке ранее ей знакомая 51-летняя женщина, с просьбой подыскать ей арендаторов для проживания в однокомнатной квартире, находящейся в ее собственности. Цаплина нашла арендаторов и в последующем передавала женщине ежемесячно в качестве посредника арендную плату в сумме 12 тыс. рублей. Через некоторое время Цаплина решила завладеть указанной квартирой, рыночная стоимость которой оценивалась примерно в 1 млн 600 тыс. рублей.

Кроме того, Цаплина в процессе общения с женщиной узнала, что у нее в собственности находится еще одна однокомнатная квартира, среднерыночной стоимостью более 1 млн 900 тыс. рублей и частный дом, с земельным участком, среднерыночной стоимостью более 1 млн 200 тыс.

После этого Цаплина разработала преступный план, к реализации которого привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества указанной женщины Цаплина похитила ее паспорт, а затем в этот паспорт была вклеена фотография Ледовских, которая впоследствии участвовала в оформлении документов по купле-продаже однокомнатной квартиры в качестве продавца.

Так, в декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за 1 млн 200 тыс. рублей. А в начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности на продажу остального имущества потерпевшей. Однако по независящим от воли обвиняемых обстоятельствам государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена в связи с не предоставлением оригиналов ряда документов, а также возникшими сомнениями в подлинности паспорта, но Цаплина успела получить от гражданина денежные средства по договору купли-продажи квартиры в размере 900 тыс. рублей, которые по своему усмотрению разделила между соучастниками преступления. Переоформить право собственности на дом с земельным участком злоумышленники также не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью скрыть ранее совершенные мошенничества с имуществом и избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого — Дрокова, пообещав ему денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей. Дроков, в свою очередь, вступил в сговор на убийство еще и с Пятериковым. В начале февраля 2016 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, вывезли потерпевшую на автомашине в Красноармейский район, где произвели несколько выстрелов в область головы и туловища из травматического пистолета марки «ИЖ-79−9Т, а затем задушили, причинив женщине телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в правоохранительные органы с заявлением о розыске. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР региона было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В результате грамотно спланированных и своевременно проведенных оперативно-разыскных мероприятий удалось установить лиц, причастных к совершению убийства. Следователями были задержаны Дроков и Пятериков. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны и другие участники преступной деятельности. По уголовному делу проведен большой объем следственных действий: более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков. Уголовное дело насчитывает 12 томов.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Ротшильды, Рокфеллеры себе не позволяют того, что Мельниченко — Жириновский
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
ЯкутскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Общество
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
КалугаРоссия Бедность в России Общество
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
ЯкутскРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
ВладивостокРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
08.02.17
СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию
БелгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
МоскваРоссия Приватизация жилья Общество
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
БухарестРумыния Кризис в Румынии Политика
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
РимИталия Выборы президента Франции Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаХорошо ли России в союзе с врагами США?
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Николай ПетрушенкоЛукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
МинскБелоруссия Ядерное оружие Политика
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
СтавропольРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
ВильнюсЛитва Реформы на Украине Политика
NB!
07.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMРазмежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
МоскваРоссия Бедность в России Экономика
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
СимферопольРоссия Развитие автотранспортной инфраструктуры Экономика
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
ПекинКитай Китайско-американские отношения Экономика
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
МоскваРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Михаил ДемуринБелоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России
МинскБелоруссия Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия Политика
ещё главное