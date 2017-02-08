Среда, 08 Февраля 2017 года
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В Оренбуржье искажали данные о преступности

Происшествия
Прокуратура в 2016 году выявили свыше 12 тыс. нарушений, допущенных сотрудниками органов предварительного расследования при учете преступлений и формировании государственной статистической отчетности о результатах борьбы с преступностью, следственной работы и дознания

Оренбург, 8 февраля 2017, 09:44 — REGNUM  В Оренбургской области прокуратура в ходе проверок соблюдения порядка учета преступлений установила многочисленные искажения статданных осоциально-криминологических факторах преступности, случаи недостоверного отражения сведений об ущербе, причиненном преступлением, и его возмещении, а также сведений о характеристиках потерпевших. В частности, в рамках проверки достоверности учета преступлений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в органах правопорядка, выявлено занижение этих сведений по 125 преступлениям, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Также вскрыты недостатки и при учете преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Например, сведения о преступности в отношении несовершеннолетних искажались дознавателями регионального Управления Федеральной службы судебных приставов в рамках расследования уголовных дел по фактам уклонения от выплаты алиментов. Впоследствии практика составления отчетности скорректирована.

Выявлены неточности в учете различных категорий лиц, совершивших повторно уголовно-наказуемые деяния. К примеру, на 16% было занижено число лиц на территории области, которые в течение года после освобождения из исправительных учреждений повторно совершили преступления. Мерами прокурорского реагирования данная цифра уточнена, число таких преступников в 2016 году составило 742.

Не соответствовал действительному положению дел аналогичный показатель о количестве условно осужденных лиц, совершивших преступления в период испытательного срока. Проверкой выявлены лица, сведения о которых не нашли своего отражения в данном отчете.

Имелись недостатки при формировании сведений о количестве безработных лиц, совершивших преступления, о числе уголовно-наказуемых деяний, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой.

В 2016 году выявлялись многочисленные факты недостоверного отражения сведений о гражданах, совершивших преступления в состоянии опьянения, а также о лицах, ранее судимых и совершавших преступления.

415 нарушений выявлено при отражении сведений о причиненном преступлениями ущербе и о его возмещении. В ряде случаев занижались показатели о преступлениях, совершенных с использованием оружия.

По итогам проверок соблюдения сотрудниками Информационного центра УМВД России поОренбургской области требований в сфере единого учета преступлений к дисциплинарной ответственности привлечены семь работников центра.

В целом в 2016 году выявлено свыше 12 тыс. нарушений, допущенных сотрудниками органов предварительного расследования при учете преступлений и формировании государственной статистической отчетности о результатах борьбы с преступностью, следственной работы и дознания. В целях их устранения внесено более 300 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 500 должностных лиц, из них около 30 руководителей.

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