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Подтвердились данные о пострадавшем в аварии с десятками авто в Ставрополе

Происшествия
Пробка на Старомарьевском шоссе накануне сохранялась порядка трех часов

Ставрополь, 8 февраля 2017, 09:32 — REGNUM  

В Ставрополе подтвердились данные о травмах, которые получил один из водителей во время масштабной автоаварии в Ставрополе, произошедшей накануне, 7 февраля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, в этой автоаварии повреждения получили до 30 автомобилей. Один из водителей действительно получил травмы и был госпитализирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла накануне на Старомарьевском шоссе Ставрополя в плохих погодных условиях. Дождь в минусовую погоду сделал трассу непроезжей, превратив ее в каток. Ситуацию усугубил густой туман, спустившийся на город.

На выезде из Ставрополя образовалась крупная пробка, в которой произошло несколько последовательных разных автоаварий, в том числе «Фольксвагена» с «Приорой» и грузовой «Газели» грузовиком «ГАЗ». После этого на трассе протяженностью 200 метров произошло еще порядка десяти попутных столкновений автотранспорта.

Ситуацию разруливали пять нарядов ДПС. Они помогли вывести транспорт из пробки. Примерно через 3 часа, к 20:00 пробка рассосалась.

Сегодня неблагоприятные погодные условия сохраняются. Пока не было сообщений об открытии после расчистки трассы Михайловск — Казинка — Грачевка Шпаковского района.

Накануне в крае пришлось перекрывать движение по нескольким трассам. Утром непроходными стали две трассы Новоалександровского района: Ставрополь — Изобильный — Красногвардейское и Новоалександровск — Кропоткин. После расчистки и обработки с 15:00 трассы открыли, но продолжилась расчистка межпоселковых дорог.

К вечеру закрыли сразу три трассы: Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское (Красногвардейского района), автотрассу Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды (на территории Шпаковского, Грачевского и Александровского районов) и Михайловск — Грачевка Шпаковского района.

Первые две после расчистки открыли в 22:20.

Плохая погода привела не только к непроходимости дорог, но и заторам и росту автоаварий. За сутки 7 февраля в крае произошло 7 автоаварий, в которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб, сообщили в ГИБДД.

МЧС распространило экстренное предупреждение о возможности возникновения ЧС из-за гололеда в сочетании с сильным восточным ветром. Угроза ЧС сохранится сегодня изавтра.

Сегодня температура воздуха опустилась до минус 9 градусов, местами метель, туман, гололёд, днём порывы восточного ветра до 18 метров в секунду, ночью в южной части края налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат.

Читайте также: Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе

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