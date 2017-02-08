Исламисты из «Аш-Шабаб»* попытались захватить отель в Сомали

Могадишо, , 09:19 — REGNUM В Сомали боевики из террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались взять штурмом отель в городе Босасо, в результате чего погибли четыре охранника, двоих боевиков удалось нейтрализовать, сообщает Reuters.

«Три боевика из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в международный отель Village. В перестрелке погибли четыре охранника и два террориста», — заявил губернатор провинции Бари Юсуф Мохамед.

«К счастью, нападавшие не смогли проникнуть в здание. Бой прошел за пределами отеля. Двое боевиков было ликвидировано, третий сбежал, и мы его преследуем. Постояльцы отеля в безопасности», — добавил губернатор.

Напомним, это не первое нападение террористов из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на отели Сомали. Так, 25 января в результате нападения боевиков на отель в столице страны городе Могадишо погибло 15 человек.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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