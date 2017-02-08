На Урале техника сносила снежный городок во время игры детей

Качканар, Свердловская область, , 09:14 — REGNUM На Среднем Урале в городе Качканаре коммунальные службы при помощи тяжёлой техники сносили снежный городок в тот момент, когда там играли дети. По счастливой случайности во время сноса снежных горок и ледовых фигур никто не пострадал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скандал был обнародован после того, как в СМИ появилось видеозапись, демонстрирующая, как орудует снегоуборочная техника без специальных ограждений, вокруг которой бегают дети. Инцидент произошёл ещё 28 января 2017 года. Большое количество детей в момент уборки обусловлено в том числе тем, что работы производились в субботний день.

По данному факту прокуратура организовала проверку.

«В настоящее время устанавливается организация, проводившая работы. Действиям работников организации, не установивших ограждения на период проведения работ, а также действиям должностных лиц администрации городского округа будет дана принципиальная правовая оценка с принятием мер прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, год назад в Екатеринбурге произошёл аналогичный инцидент, который закончился трагедией. Во время выполнения работ 4 февраля 2016 года по уборке снега по улице Рощинской случайно была засыпана 10-летняя девочка. Игравшие рядом дети сообщили водителю снегоуборочной машины об этом. Он немедленно выскочил, извлёк девочку из-под завала и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи начали проводить реанимационные мероприятия, и сердце девочки забилось вновь. Она была доставлена в детскую больницу, но, несмотря на усилия врачей, скончалась 13 февраля 2016 года.

Впоследствии к ответственности были привлечены руководители компании, не обеспечившие соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, а водитель снегоуборочной машины был привлечён к уголовной ответственности.

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