В КНР задержаны ответственные за пожар, унесший жизни 18 человек

Ханчжоу, Китай, , 08:44 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Чжэцзян сообщили о задержании четырех граждан КНР, причастных к пожару в массажном салоне, который вспыхнул 5 февраля 2017 г. По данным полиции, данные лица нарушили ряд противопожарных требований, в результате чего в огне погибли 18 человек.

Сообщается, что одним из задержанных стал владелец массажного салона. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит длительное лишение свободы. Инспекторы, осмотревшие место ЧП, сообщили, что пожарные выходы были закрыты, в результате чего люди не смогли своевременно эвакуироваться, пишет «Наньцзао жибао».

Еще 18 человек по-прежнему находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Что послужило причиной пожара, до сих пор неизвестно. По предварительной версии, салон загорелся из-за короткого замыкания в проводке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пожар в уезде Тяньтай в провинции Чжэцзян вспыхнул 5 февраля примерно в 17:26 по местному времени.

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