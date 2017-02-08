Школьник погиб в Петербурге, выпав с лоджии многоэтажки

Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Школьник младших классов погиб при падении с 13-го этажа жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Это произошло около 21:00 7 февраля на Планерной улице.

По предварительным данным, 10-летний мальчик выпал с лоджии и от полученных при падении на землю травм скончался на месте.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в квартире в момент трагедии находилась мать ребенка.