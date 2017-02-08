Школьник погиб в Петербурге, выпав с лоджии многоэтажки
Ребенок погиб мгновенно
Санкт-Петербург, 8 февраля 2017, 08:40 — REGNUM Школьник младших классов погиб при падении с 13-го этажа жилого дома в Приморском районе Санкт-Петербурга. Это произошло около 21:00 7 февраля на Планерной улице.
По предварительным данным, 10-летний мальчик выпал с лоджии и от полученных при падении на землю травм скончался на месте.
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По данным СМИ, в квартире в момент трагедии находилась мать ребенка.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
08.02.17
Ротшильды, Рокфеллеры себе не позволяют того, что Мельниченко — Жириновский
NB!
08.02.17
Смерть от холода в Якутске: пациент был пьян или охранник — глух и слеп?
NB!
08.02.17
Московская нищенка отказалась от милостыни калужского губернатора
NB!
08.02.17
Больницам Якутии не хватает более тысячи медработников
NB!
08.02.17
Украина готова официально нарушить Минские соглашения?
NB!
08.02.17
Получить дальневосточные гектары хотят жители 80 регионов России
NB!
08.02.17
СМИ: Губернатор Белгородской области созвал срочную пресс-конференцию
NB!
08.02.17
Госдума обсудит приватизацию жилья: Бессрочная, бесплатная и для всех
NB!
07.02.17
«Какой нацией мы хотим быть?»: президент Румынии инициирует референдум
NB!
07.02.17
Италия: «Кремль влияет на предвыборную гонку во Франции»
NB!
07.02.17
Хорошо ли России в союзе с врагами США?
NB!
07.02.17
Лукашенко: «Ядерное оружие малой мощности уже создаётся»
NB!
07.02.17
Туман и гололёд: 30 автомобилей попали в аварию в Ставрополе
NB!
07.02.17
«Отношения с Россией и коррупция – два главных вызова для Украины»
NB!
07.02.17
Размежеваться с Россией в атомной энергетике — это чистое безумие: обзор
NB!
07.02.17
Путин подписал закон, декриминализирующий побои в семье
NB!
07.02.17
Минпромторг РФ хочет в 2017 году запустить программу поддержки бедных
NB!
07.02.17
«Мужики, ну что вы делаете?» Аксёнов в шоке от ремонта дорог в Крыму
NB!
07.02.17
МИД КНР: США не могут позволить себе конфликт с Китаем
NB!
07.02.17
«СР» в Госдуме берет на контроль ситуацию с нападением на журналиста REGNUM
NB!
07.02.17
The Daily Mail: «в «Юнармию» за год завербовали 42000 детей»
NB!
07.02.17
Белоруссия — оселок внешнеполитической эффективности России